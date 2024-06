Nikolinu Pišek razbjesnio srpski tabloid: "Alo, bolesnici, marš u pećinu"

Nikolina Pišek razbjesnile su tvrdnje u srpskim medijima pa je odgovorila preko Instagrama.

"Nikolina Pišek ima novog dečka! Priznala sve, on joj je pomogao oko sređivanja vile: 'Nisam imala dovoljno novca'", stoji u naslovu jednog srpskog tabloida pa je Pišek na to i odgovorila. "Alo, bolesnici, žrtve sjebanog balkanskog zaostalog mentaliteta u kojem žene ne mogu ništa same ako nemaju muškarca uz sebe. Nemam ništa načelno protiv muškaraca. Kao niti bilo koga drugog. Ali protiv bezumlja u kojem se svaki moj uspjeh pripisuje 'misterioznom muškarcu' - imam. Bolesnici. Partner? Je li vam ikad palo na pamet da to može biti recimo - poslovni partner? Sad natrag marš u pećinu iz koje ste izgmizali", napisala je.