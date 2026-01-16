Helen Miren upozorava mlade: Plastična operacija je strašna greška

Sa 80 godina života i višedecenijskom karijerom u Holivudu, Helen Miren kaže da danas jasno vidi koliko su se društveni standardi ljepote promijenili – i koliko su često pogrešni.

Legendarna britanska glumica Helen Miren poručuje mladima da ne žure s estetskim zahvatima, ističući da se lice prirodno mijenja s godinama i da je opsesija savršenstvom opasna zabluda.





U intervjuu za magazin El, slavna glumica govorila je o pritiscima s kojima se suočavala na početku karijere i stavu prema plastičnoj hirurgiji.

- To je bilo potpuno drugo vrijeme. Drago mi je što sam doživjela društvene promjene, veću raznolikost i prihvatanje različitih tipova seksualnosti, izgleda i rase - kazala je Miren.

Prisjetila se i trenutka kada joj je, prije više od pola vijeka, filmski reditelj rekao da nikada neće imati karijeru ako ne operiše nos.

“Nisam bila pod pritiskom, ali mi je rečeno da bez operacije nosa nemam budućnost. Rekla sam – NE. Nisam ni željela da budem lijepa glumica. Odlučila sam da budem ne baš lijepa”, ispričala je Miren.

Iako naglašava da nema ništa protiv estetskih zahvata, Miren ističe da je izbor uvijek ličan.

- Nisam protiv plastične hirurgije, i želim to jasno da kažem. Ako se neko zbog toga osjeća bolje, zašto da ne? Život je prekratak da biste bili nesrećni zbog izgleda - smatra zvijezda.