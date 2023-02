Kako je Zeničanka na nagovor muža postala TV zvijezda

Semra Bogdan porijeklom iz Zenice s adresom na otoku Šipanu u Hrvatskoj oduševila je gledaoce RTL-ovog šoua „Večera za pet na selu“.

Ističe da se prijavila isključivo zbog zabave ali i kako nam je rekla pomicanja granica te izlazak iz zone komfora zato što je sva jela pravila prvi put.

Zadivila Dubrovčane

- Prije svega prijavila sam na nagovor muža koji mi je rekao: „Lako ti je zadiviti mene s burekom i bosanskom hranom - ako si faca, zadivi Dubrovčane dalmatinskom kuhinjom!“. Bosanski ponos nije mi dao da ne prihvatim taj izazov i onda ne da sam zadivila Dubrovčane, kao što ste mogli vidjeti po ocjenama, nego i cijelu Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i još puno zemalja iz kojih sam dobila jako puno poruka podrške. Moram spomenuti da sam čak dobila podršku iz zemalja kao sto su Filipini, Tajland, Amerika i Indija bez obzira na vremensku zonu. Naravno, puno zahvaljujem svima jer mi svaka poruka podrške puno znači – rekla nam je Bogdan.

Šta Vas je iz Zenice dovelo na otok Šipan?

- Na jedan od ljepših otoka na Jadranu i jedan od najljepših na Elafitima doveo me posao. Ljubav na prvi pogled bila je prema otoku, a ljubav prema mom mužu dogodila se tokom ljeta. Čime me muž osvojio, ko će sad toga sjetiti?! Davno je to bilo, prije 14 godina. Pored manira, šarma, lijepih riječi, vidjela sam da je to jedan vrijedni, lijepi, zgodni momak i ja se zaljubim od svega toga, u njegove oči. Vjerovali ili ne, ta ljubav prema okicama još uvijek traje... Šalim se, naravno. Vrlo brzo navikla sam se na život na otoku i tu idilu i harmoniju. Muž mi je uvijek bio i ostao velika podrška.

Kako je reagirala Vaša porodica u Zenici na Vašu veliku promjenu u životu?

- Reakcija moje familije u Zenici bila je pozitivna. Nisu mogli utjecati na moju odluku jer tako sam odlučila sa zrelih 27 godina. Možda je mama bila malo skeptična jer je ipak vjernica i žena koja klanja svaki vakat namaz, ali nikad ništa nije rekla. Sad zeta ne bi dala ni za što, čak zna reći: „Ako se razvedeš, meni će doći Teo, a ne ti“, što opet sve ide u moju korist, ostaju mi svekrva i more.

Predivno iskustvo

Kakve impresije nosite sa snimanja, hoćete li s nekim učesnicima ostati u kontaktu?

- Impresije ili utisci sa snimanja stvarno su nezaboravni, toliko da kad budem imala priliku opet ću se prijaviti. To je predivno iskustvo koje sa sobom nosi i jedan vid odgovornosti prema gledateljima. Sve njih treba impresionirati, što je nemoguće, pa samim tim društvene mreže s komentarima nekad odrade svoj dio. A što se tiče kandidata, svi smo ostali u dobrim odnosima jer je ovo samo šou i ništa se loše nije dogodilo osim poneki komentar koji nije uspio da naruši to novo prijateljstvo. Veliko hvala ekipi s RTL-a jer su stvarno predivni i u svemu su nam olakšali.

Koliko Vam je izazovno živjeti na otoku, kako provodite zimu?

- Na svakom je otoku veliki izazov živjeti, a sve ovisi o godišnjem dobu. Kao što većina zna koja dolazi ljeti na more, da je to idila, sunce, kokteli, more, dobar noćni život i sve to skupa izgleda kao screensaver na kompjuteru. Sve je idilično dok ne stisneš enter na tastaturi, onda dobijemo realnu sliku svega. Onda dolazi zima, puše jače jugo, ne vozi brod, nema kruha, nema povezanosti s kopnom, ali i to sve ima svoje čari. Mali je broj stanovnika koji tokom godine žive na otoku, to je nešto što me najviše pogodilo, ne samo mene nego sve nas koji nismo rođeni na otoku. Bez obzira na to gdje živite, bio to Njujork s 11 miliona stanovnika ili Šipan sa 350, nećete imati 500 prijatelja nego jednog ili eventualno dva. Zimu provodim s prijateljima na otoku te povremeno koji dan u sedmici odem do Dubrovnika. Kombinacija takvog života mi zaista odgovara. Na Šipanu i Dubrovniku živim već 14 godina, naravno moram spomenuti da svaki trenutak