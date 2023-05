Mnogi su saglasni kako je mlada ljepotica unijela dašak glamura na francusku rivijeru bez golotinje i to nakon što je javnost posljednjih dana gledali izazovne kreacije na crvenom tepihu, ali i ispadanje čak i najintimnijih dijelova tijela, samo kako bi se pridobila pažnja.

Džidži je na crveni tepih stigla sama, uprkos tome što se već neko vrijeme šuška kako se viđa s glumcem i oskarovcem Leonardom Dikaprijem (DiCaprio, 48) s kojim je već nekoliko puta viđena na večeri.

Manekenka se nikada nije oglasila o tom pitanju, a zanimljivo, i on je trenutno u Kanu, gdje promovira novi film "Killes of the flower moon".