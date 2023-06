Porodila se manekenka Ivana Korab i na svijet donijela dječaka: "Nije trebalo još"

- Dobrodošao, anđele moj. Kaže meni moja doktorica: "Ivana lezi, smiri se kod kuće...". Ali ja imam samo još ovo i samo još ono da odradim... Samo do galerije da svratim... Mateo kuka da ga nosim, dođem kući i pišem doktorici da imam neke bolove, kao jaki menstrualni bolovi ali nije ništa strašno nego samo da kažem. Kaže ona "Hajde ti u Mišović pa ćemo da vidimo da li nije ništa strašno... Pošalji mi snimak CTG-a…" I Samo stiže poruka od nje: "Dolazim". Au, nije trebalo još da se porodim... totalno nespremna, ali gospodin je riješio da on dolazi - napisala je manekenka.

Podsjetimo, Ivana Korab je prvo dijete dobila vantjelesnom oplodnjom.

- Prvo dijete smo dobili pomoću vantjelesne oplodnje. Moj partner je imao rak limfnih žlijezda prije 20 godina. Zbog toga sam znala onog momenta kad smo počeli da se zabavljamo da to mora tako. Ljudi su znali koliko ja volim djecu i pitali su se: ''Kako si uspjela da se upustiš u to?''. U današnje vrijeme se svi brzo rastaju, hajde sakupi hrabrosti i ostani s nekim. To je sve rad. Ako ti u samom startu imaš tu prepreku, mi smo recimo tek iz trećeg puta uspjeli, a to ne bismo uspjeli bez podrške. Da budeš sam jako je teško. Kad sve to nije uspjelo, kad je bilo sve to ružno i teško, ja sam bila zombi. Jako je teško da budeš sam i da se sam izdigneš iznad svega toga. Nije sramota da ne ostaneš trudna prirodnim putem, nije sramota ako muškarac ima problem. Što više pričamo, više ćemo toga da saznamo. Mi smo se nervirali, plakali... Ispalo je sve super na kraju. Sad radimo drugi put, tako da držite mi fige - otkrila je Ivana svojevremeno za srbijanske medije.