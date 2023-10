Karleuša otkrila tajnu njihovog odnosa: Voljela sam Tošeta, ali mu nisam otišla na sahranu

Ovog oktobra obilježeno je 16 godina od tragične smrti makedonskog slavuja Tošeta Proeskog. Brojne kolege odale su počast pjevaču čija popularnost s vremenom ne opada, naprotiv, a neki su se prisjetili saradnje i susreta s njim. I Jelena Karleuša družila se s njim. Imali su, kaže, poseban odnos.

Pun snage, pun želje

- Kada smo bili veoma mladi, bili smo nerazdvojni. On je imao samo 18, a ja dvije, tri godine više. Oboje smo snimali albume u Atini, i to je trajalo mjesecima, kod čuvenog grčkog kompozitora Fivosa. Svaki dan, sem nedjeljom, išli smo zajedno u studio. Pošto sam samo ja imala vozačku dozvolu, svaki dan izgledao je isto: ustanem, doručkujem, pokupim Tošeta u centru Glifade gdje smo imali stanove, i malim opelom pravac centar Atine u grotlo saobraćajne gužve – prisjetila se JK, prenosi Hello.