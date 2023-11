Kćerka Željka Šašića o tajnoj vezi s Breninim sinom: Spomenula i njihovo vjenčanje

Viktora Živojinovića su dugo povezivali sa Sofijom Šašić, ali njih dvoje o tome nikada nisu pričali. Međutim, nedavno je Željkova i Sonjina kćerka odlučila da objasni kakav je njihov odnos i šta se dešavalo između nje i mlađeg sina Lepe Brene.

– Viktora mnogo volim, on je predivan dečko i stvarno koja god da bude sa njim bit će sretna. Viktor i ja smo imali one klinačke simpatije, desilo se da se poljubimo, ali sada smo prijatelji. Mogu reći da bi mnogi voljeli da on i ja budemo zajedno, navijaju za našu vezu, jer smo karakterno slični, šta znam. Šalimo se on i ja da ako nikoga ne nađemo, da ćemo se na kraju uzeti nas dvoje - rekla je Sofija i dodala: