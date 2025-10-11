Džejla Ramović oduševila sve izvedbom "Romanije": Split pjevao za Halida

Brojni fanovi podijelili su na društvenim mrežama snimke i fotografije s koncerta, ističući kako je cijeli Split sinoć bio ispunjen sjećanjem na Halida.

U trenutku tišine i posebnog poštovanja, Džejla je izvela jednu od njegovih najpoznatijih pjesama – Romaniju. Publika je pjevala zajedno s njom, pretvarajući nastup u dirljiv omaž preminulom muzičaru.

Splićani su sinoć imali priliku uživati u nastupu Džejle Ramović, a večer je obilježila emotivna posveta legendi domaće muzičke scene – Halidu Bešliću.

Nakon vijesti o Bešlićevoj smrti, Džejla je putem Instagrama izrazila tugu i prisjetila se zajedničkih trenutaka s muzičkom legendom.

– Bila je čast poznavati takvu veličinu – kao čovjeka, umjetnika i gospodina. Zauvijek ću nositi u srcu svaki naš susret, savjet i riječ podrške. Hvala Vam na svemu, maestro. Nedostajat ćete – napisala je tada.

Podsjetimo, dženaza Halidu Bešliću bit će klanjana u ponedjeljak, 13. oktobra, u 13:30 sati u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, dok će ukop uslijediti u 15.00 sati na Gradskom mezarju Bare.

Tevhid će biti proučen istog dana nakon ikindije-namaza, u 16.00 sati, u istoj džamiji.