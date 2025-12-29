Bubnjar Adnan Teskeredžić: Ukinuo bih kamate

Ime i prezime: Adnan Teskeredžić.

Datum i mjesto rođenja: 22. april 1981., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Ugasim alarm na mobitelu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vozio bih Rally ili Formulu.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Privatni časovi matematike.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Palice za bubanj.

Najdraža pjesma: „Auratune“, Dejv Vekl (Dave Weckl).

Šta gledate na televiziji: Drum Workshops/Koncerte.

Šta Vas nervira: Spori vozači u lijevoj traci.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Set činela.

Čega se plašite: Ničeg.

S kim najradije pijete kafu: Ne pijem kafu.

Omiljena društvena mreža: YouTube.

Najdraža boja: Crna.

Ko Vam je uzor: Dejv Vekl.

Najdraži pisac: Pjotr Demjanovič Uspenski.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ukinuo bih kamate.

Omiljeni muzičar ili bend: „Dave Weckl Band“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „U potrazi za čudesnim“.

Tim za koji navijate: Sarajevo.

Omiljena narodna izreka: Nemam je.

Koje pitanje najviše mrzite: Ovo iznad.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Forest Gamp (Forrest Gump).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Island.