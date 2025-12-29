Bubnjar Adnan Teskeredžić: Ukinuo bih kamate

Ime i prezime: Adnan Teskeredžić.
Datum i mjesto rođenja: 22. april 1981., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Ugasim alarm na mobitelu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vozio bih Rally ili Formulu.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Privatni časovi matematike.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Palice za bubanj.
Najdraža pjesma: „Auratune“, Dejv Vekl (Dave Weckl).
Šta gledate na televiziji: Drum Workshops/Koncerte.
Šta Vas nervira: Spori vozači u lijevoj traci.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Set činela.
Čega se plašite: Ničeg.
S kim najradije pijete kafu: Ne pijem kafu.
Omiljena društvena mreža: YouTube.
Najdraža boja: Crna.
Ko Vam je uzor: Dejv Vekl.
Najdraži pisac: Pjotr Demjanovič Uspenski.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ukinuo bih kamate.
Omiljeni muzičar ili bend: „Dave Weckl Band“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „U potrazi za čudesnim“.
Tim za koji navijate: Sarajevo.
Omiljena narodna izreka: Nemam je.
Koje pitanje najviše mrzite: Ovo iznad.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Forest Gamp (Forrest Gump).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Island.