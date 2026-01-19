Pjevačica u Americi u društvu ovog kolege

Mlada pjevačica Azra Husarkić porodila se krajem maja prošle godine, nakon čega se posvetila ozbiljnim treninzima kako bi transformisala svoje tijelo.

Iako se tokom trudnoće nije mnogo udebljala, nakon porođaja Azra je odmah započela intenzivne treninge i uvela strožiji režim ishrane. Već za samo nekoliko mjeseci uspjela je svoju liniju dovesti gotovo do savršenstva.

Nedavno se na društvenim mrežama pojavio snimak sa Floride, gdje pjevačica uživa sa suprugom i prijateljima, a jedan detalj posebno je privukao pažnju – njena besprijekorna figura.