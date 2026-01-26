Reper se izvinjava zbog antisemitskih ispada: "Nisam nacist, volim Jevreje"

Reper Kanje Vest (Kanye West) objavio je oglas na cijeloj stranici u Wall Strit Džurnalu (Wall Street Journal) kako bi se zvanično izvinio zbog uznemirujućeg ponašanja koje ga je posljednjih godina učinilo izopćenikom.

Naime, 48-godišnji muzičar naveo je da se liječi nakon što je prošle godine pretrpio, kako kaže, četveromjesečnu maničnu epizodu psihotičnog, paranoidnog i impulzivnog ponašanja koje mu je uništilo život.

- Kako je situacija postajala sve neodrživija, bilo je trenutaka kada više nisam želio biti ovdje - naveo je na početku.

Potom se u izjavi osvrnuo na svoju historiju antisemitskih ispada, nacističkih izjava i prihvatanja svastike, priznajući da je govor mržnje imao razorne posljedice.

- Žalim i duboko sam ponižen svojim postupcima u tom stanju te sam predan odgovornosti, tretmanu i smislenim promjenama. To ipak ne opravdava ono što sam učinio. Nisam nacist niti antisemit. Volim Jevreje - poručio je.

Izjava dolazi uoči izlaska njegovog dugo iščekivanog albuma „Bully”, koji bi, prema Spotifaju (Spotify), trebao izaći u petak.

Duga izjava započinje njegovim obraćanjem onima koje je povrijedio, nakon čega se osvrće na poznatu saobraćajnu nesreću u kojoj je učestvovao prije 25 godina, neposredno prije uspona do statusa svjetske superzvijezde.

Kaže da je tada pretrpio povredu frontalnog režnja mozga, koja nije bila pravilno dijagnosticirana sve do 2023. godine, a za koju tvrdi da je uzrok njegovog bipolarnog poremećaja – dijagnoze koju je jedno vrijeme prihvatao, potom odbacivao kao netačnu, ali je sada ponovo prihvatio.

- Imate osjećaj da svijet vidite jasnije nego ikad, a u stvarnosti potpuno gubite kontakt sa stvarnošću. Najstrašnija stvar kod ovog poremećaja je to koliko je uvjerljiv kada vam govori: ‘Ne trebate pomoć’. Oslijepi vas, ali vas uvjeri da imate uvid. Osjećate se moćno, sigurno, nezaustavljivo. Izgubio sam kontakt sa stvarnošću - naveo je Vest.

Kanje Vest je posljednjih godina tvrdio da ne pati od bipolarnog poremećaja, već od oblika autizma. Sada kaže da su mu ljekari ranije govorili da je autističan, a ne bipolaran, ali da je kroz čitanje iskustava na Reditu (Reddit) i uz podršku svoje supruge shvatio s kakvim se stanjem zaista suočava.

- Bipolarni poremećaj je ozbiljno stanje trajne mentalne bolesti. Kada uđete u maničnu epizodu, tada ste bolesni. Kada niste u epizodi, potpuno ste ‘normalni’. I upravo tada posljedice bolesti najjače udaraju. Nakon što sam dotakao dno prije nekoliko mjeseci, moja supruga me ohrabrila da konačno potražim pomoć - priznao je.

Ovo nije prvi put da se reper izvinjava zbog antisemitskih izjava, iako je ovo njegovo najduže i možda najznačajnije izvinjenje do sada. Ranije se javno pokajao zbog prijetnji Jevrejima, ali je potom ponovo izazvao kontroverze prodajom majica sa svastikom i snimanjem pjesme pod nazivom „Hajl Hitler (Heil Hitler)“, dodatno antagonizirajući Jevreje i druge za koje je vjerovao da su se okrenuli protiv njega.