Estrada uz Zmajeve: "Pjevaj Bosno"

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je pobjedu nad Katarom na Svjetskom prvenstvu, a taj rezultat izazvao je brojne reakcije javnih ličnosti koje su podržale „Zmajeve“ na društvenim mrežama.

Među prvima se oglasio Dragan Stojković Bosanac, koji je objavio rezultat utakmice i čestitao reprezentaciji zemlje u kojoj je rođen.

Pjevačica Maja Berović podijelila je snimak slavlja i kratko poručila: "Pjevaj Bosno".

Ana Sević je nakon utakmice uputila čestitku igračima uz snimak s terena i napisala: „Bravooo“.

Jana Todorović je poručila: „Bravo momci“, dok je Mirza Selimović uz objavu dodao emotikone u bojama zastave Bosne i Hercegovine.