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Estrada uz Zmajeve: "Pjevaj Bosno"

Među prvima se oglasio Dragan Stojković Bosanac, koji je objavio rezultat utakmice i čestitao reprezentaciji zemlje u kojoj je rođen

Nakon pobjede, čestitke reprezentaciji nastavile su pristizati tokom večeri. Telegraf.rs

E. A.

25.6.2026

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je pobjedu nad Katarom na Svjetskom prvenstvu, a taj rezultat izazvao je brojne reakcije javnih ličnosti koje su podržale „Zmajeve“ na društvenim mrežama.

Među prvima se oglasio Dragan Stojković Bosanac, koji je objavio rezultat utakmice i čestitao reprezentaciji zemlje u kojoj je rođen.

Pjevačica Maja Berović podijelila je snimak slavlja i kratko poručila: "Pjevaj Bosno".

Ana Sević je nakon utakmice uputila čestitku igračima uz snimak s terena i napisala: „Bravooo“.

Jana Todorović je poručila: „Bravo momci“, dok je Mirza Selimović uz objavu dodao emotikone u bojama zastave Bosne i Hercegovine.

Nakon pobjede, čestitke reprezentaciji nastavile su pristizati tokom večeri sa različitih strana regiona.
# ESTRADA
# MAYA BEROVIĆ
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