Hitmejker Mirko Šenkovski Geronimo: Udomio bih svu djecu

Ime i prezime: Mirko Šenkovski.
Datum i mjesto rođenja: 30. juli 1967., Skopje.
Šta prvo uradite kad se probudite: Izvedem Stellu, svog psa, u šetnju.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Onim što bi mi život donio, ne može se uvijek birati
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Muzika čitav život.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Ostatak svijeta.
Najdraža pjesma: „Child in time“, „Deep Purple“.
Šta gledate na televiziji: Svašta, sport uglavnom, čak nekad i neku seriju zakačim.
Šta Vas nervira: Haos i dezorganizacija.
Najdraži grad: Njujork.
Najbolji poklon koji ste dobili: Moj pas.
Čega se plašite: Zmija.
S kim najradije pijete kafu: Ne pijem kafu.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Ne ugledam se ni na koga.
Najdraži pisac: Lav Tolstoj.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Udomio bih svu djecu bez roditelja i sve pse lutalice u brižne porodice koje bi im obezbijedile dom i ljubav.
Omiljeni muzičar ili bend: Adele.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Many Lives, Many Masters“.
Tim za koji navijate: NY Knicks.
Omiljena narodna izreka: „Ko visoko leti, nisko pada“.
Koje pitanje najviše mrzite: Indiskretna pitanja.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Vito Korleone (Corleone).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Brazil.