Hitmejker Mirko Šenkovski Geronimo: Udomio bih svu djecu

Ime i prezime: Mirko Šenkovski.

Datum i mjesto rođenja: 30. juli 1967., Skopje.

Šta prvo uradite kad se probudite: Izvedem Stellu, svog psa, u šetnju.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Onim što bi mi život donio, ne može se uvijek birati

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Muzika čitav život.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Ostatak svijeta.

Najdraža pjesma: „Child in time“, „Deep Purple“.

Šta gledate na televiziji: Svašta, sport uglavnom, čak nekad i neku seriju zakačim.

Šta Vas nervira: Haos i dezorganizacija.

Najdraži grad: Njujork.

Najbolji poklon koji ste dobili: Moj pas.

Čega se plašite: Zmija.

S kim najradije pijete kafu: Ne pijem kafu.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Ne ugledam se ni na koga.

Najdraži pisac: Lav Tolstoj.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Udomio bih svu djecu bez roditelja i sve pse lutalice u brižne porodice koje bi im obezbijedile dom i ljubav.

Omiljeni muzičar ili bend: Adele.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Many Lives, Many Masters“.

Tim za koji navijate: NY Knicks.

Omiljena narodna izreka: „Ko visoko leti, nisko pada“.

Koje pitanje najviše mrzite: Indiskretna pitanja.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Vito Korleone (Corleone).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Brazil.