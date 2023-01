Noel objavila novu pjesmu, evo kako zvuči

U takmičenju je učestvovala s plesnim studijem Illusion, čija je osnivačica. Osim toga, Noel se našla i među nominiranima za regionalnu muzičku nagradu MAC.



- Ugodno me iznenadila i razveselila vijest da sam nominirana za regionalnu muzičku nagradu MAC (Music Awards Ceremony). To mi je bio najdraži novogodišnji poklon. Nije mala stvar biti u istom društvu s toliko jakih imena iz cijele regije. To mi puno znači i potvrđuje da sam na pravom putu, što mi daje dodatni poticaj da i dalje vrijedno radim na razvoju muzičke karijere. Nikada ne znamo šta nosi novi dan i gdje nas iza ugla čeka sreća ili nešto što će nam promijeniti život - dodala je Noel.