Mahir Mulalić o odnosu sa djevojkama: Jako su čudne...

Od kada je postao popularan Mahiru Mulaliću su se mnoga vrata otvorila, a neka, kako priznaje i zatvorila.

Ubrzo nakon trijumfa u "Zvezdama Granda" njegovoj ljubavi sa sada već bivšom djevojkom došao je kraj, a Mulalić je riješio da ogoli dušu i otkrije ko je glavni krivac za to.

- Jednostavno za ovaj posao treba mnogo razumijevanja i to je to, a i sam po sebi sam težak i komplikovan. Nekad zbog toga samog sebe nerviram i treba naći drugu stranu koja će to sve razumijeti, pogotovo kada izlazi pjesma tad je stvarno ludnica. Tada sam sedam dana prisutan, a nisam prisutan - objasnio je Mahir.

Potom je voditeljica konstatovala da ima i njegove krivice i da treba da razumije tuđe potrebe.

- Znači manjka razumijevanja sa druge strane. Vjerovatno ima i toga da ja ne razumijem i tuđe potrebe, ali odgovara mi trenutno da budem sam, lijepo mi je, taman - priznao je pobjednik "Zvezda Granda".