Džej Zi ponudio Bijonse piće na Gremiju, a ona ga odbila

Kada je Bijonse sjela na svoje mjesto, voditelj Trevor Noah joj je prišao kao bi joj uručio Gremi koji je propustila, no u istom tom trenutku Džej Zi je posegnuo za pićem i ponudio čašu supruzi, koju je ona odbila.

Podsjetimo, odmah nakon Gremija, Džej Zi je podijelio svoje mišljenje o tome da Bijonse nije osvojila nagradu za album godine. Nezadovoljan je time što nije pobijedila u navedenoj kategoriji, a pobjedu Harija Stajlesa (Harry Styles) nazvao je "marketinškom stvari".

- Uklonio sam se iz procesa i nadao sam se da će to učiniti kako treba. Došlo je do tačke u kojoj mislim da je to samo marketinška stvar - rekao je za "TIDAL".