Sejo Sexon: Osvojili smo više nagrada nego ijedna kultura u regiji, mi takvi iz "džamahirije"

- Nele je ikona grada. On je preko noći Sarajevo proglasio nekom provincijom, ali podsjetio bih sve ljude koji su otišli iz Sarajeva i koji tako razmišljaju da je za tih 20 godina provincije "Zabranjeno pušenje" snimilo osam albuma. "Dubioza", "Letu štuke", Danis Tanović, Jasmila Žbanić... Osvojili smo više nagrada nego ijedna kultura u regiji, mi takvi iz "džamahirije" - rekao je.

Komentarisao je i to što mnogi smatraju da je ekipa Top liste nadrealista snimala "proročanske" skečeve i da je znala da će se zaratiti.

Počeli smo živjeti ludilo

- Nismo mi detektirali ništa, nego je naša stvarnost postala nadrealna. Šta se događalo, kakve su ideje devedesetih plasirane, vizije društva političara koji su nas zavili u crno, šta je bila njihova agenda, poruka, to je za ludnice, za nadrealni svijet. Nadrealisti su radili nešto što su mislili da se nikad neće dogoditi, da to ljudski um ne može pomisliti. Počeli smo živjeti to ludilo, zato su nadrealisti nestali. Mediji su danas luđi nego ideje nadrealista, kao i političari. Mi nikad ne bismo smislili plamenog jazavca ili gojenca, imamo svakodnevne nadrealiste. Otjerali su šest ili sedam miliona ljudi s područja bivše Jugoslavije i kad neko govori o uspjehu, dovoljan je ovaj podatak - kaže Sejo Sexon.