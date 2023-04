Član "Divanhane" Neven Tunjić za "Avaz": Nismo očekivali priznanje iz Britanije

Nakon što je objavljen spisak grupa nominovanih za "Songlines Music Awards" na čijem se spisku nalazi i bh. grupa "Divanhana", za portal "Avaza" govorio je Neven Tunjić. "Divanhana" je nominovana za najbolju grupu.

- To je velika stvar prije svega za jednu ovako malu zemlju koja ne ulaže pretjerano u muzičku industriju i uopće u strategiju razvoja u oblasti kulture, pogotovo na nekom biznis nivou. Jedan bend da u konkurenciji takvih zemalja, koje ulažu tolika sredstva i generalno rade ozbiljno lobiranje na svjetskom nivou, uopće ući u taj izbor. To je velika stvar za našu zemlju, tradiciju i naravno naš bend, to će nam pomoći u daljem razvoju promocije tradicionalne pjesme širom svijeta - rekao je Tunjić za "Avaz".