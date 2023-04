Legendarni Džoni Štulić napunio 70 godina: Najgori dani su mi Nova godina i rođendan

Godine ga kaže podsjećaju na loše stvari.

- Kvare mi raspoloženje. Nisu godine samo broj nego su konkretne. Naravno da čovjek stari. Ide mi na nerve, na ganglije. Razumiješ?

Nikad u životu nije nazvao normalan čovjek

U tom intervjuu smo ga pitali i da li mu je drago što se tolika prašina na internetu podigla za Vaš rođendan.

- Nije mi drago... Mene nikad u životu nije nazvao normalan čovjek koji, recimo, radi nešto, već sve neki lezilebovići, kako god uzmeš. Ja sam na YouTube kanal „petrovicpetar“ stavio sigurno 80 posto svojih pjesama. Ne volim ih ja tamo, sigurno, dvadesetak, a ostalo nije nešto bitno. Ali imaju sve to, ali oni se prave ludi, svaki ponaosob bi htio da on ima sve moje pjesme na svom sajtu. Jer, to mu je jedini način, inače je niko i ništa. I oni se krvavo bore za moje, a s lakoćom gube svoje, i zemlju, i državu i pasoš. I šta god hoćeš. Krvavo se bore za ono što nije njihovo.

Kad bi ti bila slikar i ja uzmem tvoje slike da radim izložbu, radim s njima šta hoću. Kako bi ti reagirala? Nema razlike. Ali oni se svi posljednjih pet-šest godina krvavo bore, ja to sve skidam. Ja bih to razumio da sam ja to stvarno sve skinuo, vlada glad. Ali, ja sam stavio muziku, ali njima to ne znači. Je... se njima za pjesme, oni svoj ništavni ego hoće da isture. Nemaju šta drugo pokazati, ku... se na moj račun, i onda se, naravno, mrze i potkopavaju. Besprizorna govna drska, osiona... Nema riječi za to opisati, osim da im se glave samo skidaju. Džaba su se rodili.