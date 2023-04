"Divanhana": Nominacija za najbolju grupu na svijetu znak je da smo na pravom putu

- „Zavrzlama“ je zaista pridobila veliku pažnju i naklonost medija, osvojila je brojna srca kako domaće tako i strane publike. Svim tim dragim ljudima smo beskrajno zahvalni na ogromnoj količini podrške, poštovanja i ljubavi. Prvi šok i ushićenje doživjeli smo krajem prošle godine, kad su brojni časopisi i radijski paneli uvrstili naš album na vrh ljestvica najboljih albuma Evrope i svijeta. To su uistinu važna priznanja za bend koji dolazi iz jedne male države. Bez obzira na konačni ishod, sama činjenica da smo nominirani u kategoriji za najbolju grupu svijeta je ozbiljna smjernica za dalje, jak vjetar u leđa i dokaz da smo dosad bili na nekom valjanom putu te da je negdje neko to i prepoznao – ističe Droce.

Panel vodećih radijskih autora u Evropi WMCE „Zavrzlamu“ je ocijenio kao najbolji album u prvoj polovini 2022. „Zavrzlama“ im je, kako priznaju, donijela mnogo lijepih stvari, a sve to ih je dodatno potaklo da već sada razmišljaju o novom materijalu, potencijalnim saradnjama, kako u našoj zemlji tako i u regionu, te inozemstvu. Ova godina im je ispunjena koncertima i kreativnim radom, a najesen planiraju turneju u Španiji i saradnju sa španskim muzičarima.

Bend "Divanhana" publika širom svijeta zavoljela je zahvaljujući modernom zvuku sevdaha. A da je njihov dugogodišnji rad prepoznat i van granica Bosne i Hercegovine, dokazuje nominacija u kategoriji za najbolju grupu jednog od najeminentnijih časopisa muzičkog svijeta „Songlines“. Za to je zaslužan album „Zavrzlama“, koji su objavili početkom 2022., nakon dvije godine pauze.

Smatrate li da se to što radite više cijeni van granica naše zemlje?

- Nije prikladno na isti način tretirati zastupljenost u svjetskim medijima i zastupljenost u medijima BiH, zato što svijet obiluje stručnim muzičkim časopisima, publikacijama, te stručnim radijskim i televizijskim emisijama. U svijetu postoji niz službi i kadrova koji se bave samo jednim muzičkim žanrom, koncertima u jednoj regiji, muzikom koja ima neku specifičnu estetiku i slično. Jasno je da toga u našoj zemlji nema i da nas kao društvo tek očekuje uspostava svih tih stručnih tijela i organizacija.

Da li se bend nadao ovakvom uspjehu?

- U trenutku kad je oformljen bend, tačnije prije više od deset godina, mi smo bili studenti Muzičke akademije, u nekom svom zanosu, puni znanja, s vizijom da stvaramo svoju muziku i da širimo sevdah. Tada se nismo nadali svemu onome što će s vremenom uslijediti, a danas smo sretni što svoj uspjeh vezujemo za rad, istrajnost, kontinuitet i dosljednost svojoj viziji.

U bendu je mnogo članova. Kako se slažete? Je li ponekad teško svima udovoljiti, čija je posljednja i ima li nesuglasica?

- To je tačno. Naš kolektiv je brojan, a usto ga čine i neki ljudi koje publika ne vidi na pozornici, a od presudnog su značaja za postojanje benda. Sve te ljude, odnosno sve nas, povezuje ista vizija. Ta vizija pomiruje i krajnosti u karakterima, a ondje gdje smo različiti, to nam doprinosi da istu stvar sagledamo iz više uglova i da djelujemo efikasnije.

Publika se gradi

Koliko inozemna publika razumije i vrednuje sevdah?

- Sevdah ima svoj šarm i senzibilitet, a strana publika je, u najmanju ruku, radoznala i ta dva faktora grade odličnu poziciju za upoznavanje i razumijevanje. Kad se na to doda činjenica da naša muzika ima elemente popa, soula, džeza i klasične muzike, elemente koji su svojstveni i bliski stranoj publici, to dodatno olakšava stvari. U konačnici, publika se gradi, a mi danas ponosno možemo reći da smo u nekom vremenu uspjeli doći do svoje publike i van granica naše države, a stranci sevdah doživljavaju kao egzotičan i drag zvuk.

Šta je za Vas sevdalinka?

- Naizgled, sevdalinka je tek pjesma, nastala na sijelima i tadašnjim društvenim događajima, s namjerom da pjeva o životu i svakodnevnim stvarima. Ipak, ona je danas puno više od toga, ona je dio identiteta našeg naroda, to je život sam za sebe.

Kako se nosite s kontroverzama u našoj zemlji o tome šta je pravi sevdah?

- Pravi sevdah je nešto što se donosi s emocijom, nešto čemu se pristupa s poštovanjem, dok načina izvođenja može biti beskrajno mnogo i svaki od njih ima svoj put, svoje vrijeme, svoju publiku i svoje kritičare.

Koncert u Sarajevu

U maju ćete održati koncert u Sarajevu nakon petogodišnje pauze, šta spremate za publiku i imate li tremu pred nastupe?

- Koncert u Sarajevu je promocija našeg posljednjeg albuma, s tim da ćemo izvoditi i neke starije, nama i našoj publici drage kompozicije. Repertoar, pa čak i sam koncept ovog koncerta su svojevrstan presjek tog višegodišnjeg postojanja benda. Svoje početke i prve koncerte dugujemo Sarajevu. Nemamo tremu, ali imamo emotivnu vezanost i odgovornost prema sarajevskoj publici.