Pjevač Adi Šoše za "Avaz": Nikad sebi nisam oprostio što sam 13 puta pao iz matematike

Mostarac Adi Šoše je s pjesmom "Pusto ostrvo" nedavno osvojio drugo mjesto na festivalu "Beogradsko proljeće", nakon čega je i objavljen spot za ovu numeru.

Muziku, tekst i aranžman potpisuje njegov dugogodišnji saradnik i producent Amil Lojo, dok su članovi njegovog benda Dragan Rokvić, Bojan Crnogorac i Mejdi Sulejmani odsvirali pjesmu. Spot je snimljen u Sarajevu, a režiju potpisuje Jasmin Pivić.

Šoše u razgovoru za "Avaz" kaže da je zadovoljan postignutim na ovom festivalu.

- Moram biti zadovoljan. Dosad, jedino što sam osvojio je bronzana medalja iz džuda na nekom prvenstvu u Neumu. Mada, i tu su me izlomili pošteno, pa mi nije ostalo to u finom sjećanju.

Osvojio sam i nagradu za najbolje odijelo na maturi, tako da je ovo uvjerljivo najviše priznanje. Otišao sam u zemlju gdje je moja muzika najmanje zastupljena od svih država Balkana, gdje me nema ni na radiju, ni na televiziji, ni na portalima, a opet sam uzeo drugo mjesto. Ne radim muziku zbog nagrada niti priznanja, ali veoma je lijepo „pokupiti“ nešto od toga. Za mene je ovo srebro zlatnog sjaja - ističe Šoše.

Traže mi slike

Taktički ste čekali da objavite spot za "Ostrvo tuge". Pjesma je odlično prošla na YouTubeu, sve same pohvale u komentarima. Poslije nekoliko uspješnih pjesama je li i dalje ista snaga zadovoljstva zbog postignutog uspjeha ili je s vremenom to ishlapjelo? Drugim riječima, je li Vas uspjeh ponio?

- Ma nije ništa ishlapjelo niti me ponijelo jer pravi uspjeh još čekam. Očito, nakon moje prethodne pjesme "Od jeseni do proljeća", desilo se nešto što sam i ja prepoznao kao znak da je moja karijera dobila neki zalet i došla na viši nivo. Osjetim to na svirkama i u svakodnevnom životu.

Zaustavljaju me ljudi po ulici, traže slike, kad sjednem u kafić, puštaju mi pjesme i tako... I prije se to dešavalo, ali sada je postalo mnogo intenzivnije. Što se pjesama tiče, mislim da mene to neće nikad popustiti. Recimo, prije nekoliko dana je izašla pjesma "Pusto ostrvo". Pjesmetina je, nema šta. Ali ja tu pjesmu slušam već tri mjeseca, prošao sam sve njene faze, od piano demo-verzije koju je Lojo otpjevao, pa do svoje piano verzije, pa prve verzije aranžmana, druge, treće... Pa sam opet otpjevao čitavu pjesmu, jer sam mislio da mogu bolje, pa sve verzije miksa, pa master za kraj. Sve sam to preslušavao po milion puta i kad mi tada nije splasnuo žar, neće nikad. Stalo mi je i previše, jer svaka pjesma ima neku svoju priču i kapacitet.

Vi i Amil Lojo ste "dream team". Koliko Vam treba da se dogovorite oko pjesme? Po kojem principu, ustvari, funkcionirate, Lojo napiše pjesmu pa je Vi otpjevate ili mu je Vaš život inspiracija?

- Amil Lojo je ekstremno talentiran lik i jedan od najvećih umjetnika s kojima sam radio, ako ne i najveći. Brzo mi to dogovorimo, jer, nekako, slično shvatamo muziku. Ako ima emocije, onda radimo, ako nema, onda ne, muzika je čisti osjećaj, nema tu neke ogromne mudrosti.

Koji su Vam planovi, osim što ste bukirani do novembra? Koliko imate uopće vremena za privatni život?

- Planovi su da izbacimo još dvije pjesme do sredine godine kojima ćemo kompletirati moj prvi album. Idemo na još jedan festival u Splitu koji se zove "Melodije Jadrana" i koji će ove godine ugostiti neke od najvećih zvijezda Hrvatske. Ogromna čast je biti dio tog društva. I onda dolazi ljetna sezona, koja je više-manje bukirana. Za kraj godine imamo još jedan singl, moguće i jedan duet, s kojima krećemo u proces rada drugog albuma. Uglavnom, radno je i sviđa mi se to. Za privatni život nijedan muzičar nema nikad dovoljno vremena, ali imamo lijepu priču, lijep "hajp", bila bi šteta sada spustiti nogu s gasa kada imamo potencijala da radimo neke blistave stvari u budućnosti, tako da se ne žalim.