Helem Nejse objavio novu numeru "Taiwan": Od ratova do masovnih ubistava, život se pretvara u bitku

Sarajevska grupa Helem Nejse objavila je novu numeru "Taiwan" koja tjera na razmišljanje. Kao drugi singl sa nadolazećeg albuma "Ozbiljna zae*ancija", "Taiwan" dolazi uz video spot.

Ekspanzija i popularnost nasilja, sprega nacionalizama i korumpiranih političara, ratno huškanje i zveckanje oružjem – problemi su sa kojima se bude i liježu ljudi širom svijeta. Oštro, jasno i na sebi svojstven način upečatljivo – Helem Nejse prstom upire u stvari zbog kojih "moglo bi da nas nema".

- Da živimo u ludilu i da je to normalno stanje – uvjeravamo se svaki dan. To nam pokazuju nemili događaji koji se dešavaju sve češće. Od ratova do masovnih ubistava, život se pretvara u bitku. Polusvjesni, postali smo žrtve nacifašističkih politika koje ne biraju sredstva da ostvare svoj cilj, a to je vječni ostanak na vlasti. Zbog nakupljene ljutnje i zamora koji osjetimo, ova pjesma zvuči upravo ovako - poručuju iz ekipe Helem Nejse.