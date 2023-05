"Avazov" vremeplov: BiH je posljednji put nastupila na Eurosongu 2016. godine

Bosna i Hercegovina je posljednji put imala svoje predstavnike na Eurosongu održanom 2016. godine u Štokholmu.

Naši predstavnici su ispali u prvoj polufinalnoj večeri, a u nastavku pročitajte kako smo tada izvještavali.

Nakon tri godine pauze, Bosna i Hercegovina imala je svoje predstavnike na Eurosongu koji su preksinoć nastupom u prvoj polufinalnoj večeri ujedno i završili s ovogodišnjim takmičenjem.

Pjesmu “Ljubav je” autora Almira Ajanovića izveli su Fuad Backović Deen, Dalal Midhat–Talakić, Ana Rucner i Jasmin Fazlić Jala, dok je scenski nastup režirao Haris Pašović. Međutim, to, očigledno, nije bilo dovoljno i BiH se prvi put nije plasirala u finale najvećeg muzičkog takmičenja Starog kontinenta.

Nakon spuštanja zavjese, barem za naš tim, sumiraju se rezultati, traže propusti i razlozi zbog kojih smo ostali među osam delegacija ispod crte. Primjedbe idu na vokalnu izvedbu Deena i Dalal, scenski nastup, kostime...

Očekivali plasman

- I to se nekada moralo dogoditi. Teško je komentirati i tražiti razloge. Pjesma je naišla na dobar odjek u cijeloj Evropi, ali moram reći i da smo bili veoma razočarani. Očekivali smo taj plasman. Na neki način, svi smo razočarani. Očigledno se mora napraviti scenski nastup koji razumije 90 posto populacije i koji će na prvu razumjeti emocije koje šaljemo. Nažalost, nama se možda desilo da naš nastup nisu razumjeli ili možda čak ne odobravaju tu poruku onako kako je mi odobravamo – istakla je za “Dnevni avaz” šefica bh. delegacije Lejla Babović.

Žica na pozornici koja simbolizira razdvojenost i evropsku izbjegličku krizu te poziva na ljubav izazvala je polemike.

- Teško je suditi o tome šta je doprinijelo lošem plasmanu, ali od početka sam govorila da je takav scenski nastup škakljiva tema, da može biti kontroverzan. Gledaoci ispred malih ekrana imaju tri minute da shvate tu emociju i poruku i da odluče da li će glasati ili ne. Na glasanje su možda utjecali i kostimi, a možda i to što je Deen ćelav. Sve to izaziva reakcije kod ljudi. Meni se Jalin “upad” sviđa, a nekima ne, sve je to lična stvar. Muzički producenti koji rade na Eurosongu rekli su da je pjesma perfektna i voljela bih da o tom kvalitetu pričaju profesionalci – pojasnila je Babović.

Iz Štokholma je za “Avaz” govorio i Pašović ističući da je nastup Deena, Dalal, Ane i Jale kruna svih napora koje su proteklih mjeseci uložili naši predstavnici i ostali članovi bh. tima.

- Da li su svi spremni za nešto tako, ne znam, ali naša poruka je jasna, plemenita i humanistička i vjerujem da ju je Evropa shvatila, jer je to naša stvarnost. Uvijek ima negativnih komentara i bit će ih. Imali smo negativan publicitet prije nego što smo krenuli u Švedsku. Međutim, naši izvođači su sretni i ponosni smo – govori reditelj.