Bijonse krenula na veliku svjetsku turneju

Svjetska turneja koju čini ukupno 57 nastupa nastavit će se širom Evrope do 9. jula, s koncertima u Londonu, Barseloni, Briselu i Amsterdamu.

Bijonse zatim odlazi u Toronto na dva dana u „Rogers Centreu“. Turneja se zatim nastavlja u SAD-u gdje i završava 27. septembra u Caesars Superdomeu u Njuorleansu

Kad su u februaru u prodaju puštene ulaznice za sada već rasprodanu turneju, bilo je procijenjeno da će turneja imati prihode od između 275 i 428 miliona dolara samo od ulaznica. No to je bilo prije nego što je pjevačica povećala broj nastupa s 41 na 57. Sada se špekulira da bi turneja mogla uprihoditi do čak 2,1 milijardu dolara.