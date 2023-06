Prije nego što je postala zvijezda, Lepa Brena radila kao bebisiterka: Čuvala je ovu poznatu pjevačicu

Balkanska zvijezda Lepa Brena sinoć je održala spektakularni koncert sa koleginicom Senidom na Kalemegdanu u sklopu "RedBull SoundClash-a".

Njih dvije su publiku podigle na noge, a hitovi su se orili uprkos lošim vremenskim uslovima.

40 godina uspješne karijere

Beogradska publika je poslije dužeg vremena imala priliku da čuje Brenu na otvorenom, a ona je izvela svoje najveće hitove poput "Duge noge", "Mile voli disko", "Jugoslovenka", "Uđi slobodno" i drugih.



Folk zvijezda je prošle godine proslavila 40 godina uspješne karijere, a u međuvremenu je ostvarila uspjeh i u oblasti biznisa zajedno sa suprugom Bobom Živojinovićem, dok je sa Sašom Popovićem svojevremno osnovala "Grand" produkciju.

Malo je poznato da je prije muzike zarađivala novac čuvanjem djece, pa je jednom prilikom otkrila da je bebisiterka bila i koleginici Ani Štajdohar.

"Tada je bila samo Fahreta Jahić"

Mnogo godina kasnije, Ana je karijeru započela u grupi "Tap 011", a tada je otkrila i da su njeni roditelji plaćali Breni stan, dok je ona za uzvrat čuvala malu Anu.

- Tog perioda se zapravo i ne sjećam, jer sam bila beba. Ono što znam, to je ono što sam čula od roditelja. Tada je Lepa Brena bila samo Fahreta Jahić, stanovala je u stančiću koji su joj rentirali moji roditelji, dole ispod Tašmajdana, kod Palilulske pijace. Uzgred je radila kao bebisiterka i čuvala me kad nije imao ko. Ubrzo je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, a iz tog perioda je ostala ta simpatična anegdota. Također, moglo bi se reći da me je Brena na neki način predodredila za bavljenje muzikom - rekla je Ana jednom prilikom za domaće medije.