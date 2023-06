Zbog tužne sudbine podmornice Titan pjesma stara 26 godina postala jedna od najslušanijih

O tužnoj sudbini podmornice Titan i njenih petero putnika ne prestaje se pričati, a ova tragedija je jedna od najkomentiranijih nesreća na internetu.



U prvi plan je isplivala i pjesma stara 26 godina "My Heart Will Go On", naslovna tema filma ''Titanic'' koju je Selin Dion (Celine) otpjevala 1997. godine.