Dino Merlin, legendarni muzičar i Čarobnjak, ponovo je napravio spektakl u Porto Montenegru.

Već treću godinu zaredom priredio je nezaboravan koncert i magičnu zabavu.

Njemu se na bini pridružila Ivana Banfić i zajedno s njim otpjevala kultni hit "Godinama".

- Godinama varao si me. Znam kad i s kim i kako vatreno. Pogledaj me zadnji put. Bar to nek' bude fer, nek' bude iskreno - odjekivalo je Tivtom.