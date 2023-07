Ksenija Knežević je teško podnijela neuspjeh prve pjesme u solo karijeri

View this post on Instagram

Ksenija Knežević je snimila pjesmu „Hir“, a sada je otkrila da nije zadovoljna kako je prošla ova numera.

– Nikako. Nije to bilo onako kako sam ja očekivala zato što sam zbrzala sve i nisam stigla da razmislim o tome. Naš tim je insistirao da treba da izbacimo pjesmu dok traje hajp i dok je još sve to svježe nakon Eurovizije, kako bi nas tri što prije publika prihvatila pojedinačno. Ali eto, potrebno je vrijeme da bi to ispalo onako kako bih ja željela. Ljudima je malo i smetalo što je to obrada, iako sam sve uredno platila. Jednostavno mi se nije dalo sa tom pjesmom - rekla je pjevačica gostujući u emisiji „Puls Srbije“, prenosi Kurir.