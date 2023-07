Sara Jo odgovorila na pitanje o Milici Pavlović: Volim kolegice koje se ne žale

- Sviđa mi se što smo na početku, a već se zahuktava. Prije svega, Milica i ja se ne poznajemo. Ja mnogo volim koleginice koje su vrijedne, koje rade na sebi, koje ulažu, ona je definitivno to. Ali još više volim koleginice koje sve to rade, a ne žale se i nisu žrtve konstantno, nego samo rade i imaju fokus i to je to. Bez pretjerane drame, više je to neki moj senzibilitet - rekla je Jovanović.