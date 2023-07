Ko je bila kontroverzna Šinejd O'Konor: Cijepala fotografiju pape, pokušala se ubiti, borila se s psihičkim poremećajima i drogom

View this post on Instagram

O'Konor je tvrdila da je ostala s majkom i bila podvrgnuta fizičkom zlostavljanju te da je počela imati probleme s mentalnim zdravljem. Zbog torture, postala je veoma stidljiva i povučena, bježala je iz škole, krala u trgovinama, a priznala je kako ju je upravo muzika spasila.

Godine 1979. je otišla od majke i počela živjeti s ocem i njegovom novom suprugom. U 15. godini je završila u „Grianán Training Centreu“ kojeg su vodile Sestre milosrdnice. Ondje se zbližila sa sestrom Pola Berna (Paul Byrne), bubnjara u „In Tua Nua“.Čula je O‘Konor kako pjeva „Evergreen“ Barbre Strejnsend (Streisand) te je odmah prepoznala njen talent i kupila joj gitaru. Godine 1983. otac ju je poslao na školovanje u „Waterford“ (Newtown School) gdje je razvijala svoj talent uz pomoć nastavnika irskog jezika, Džozefa Falvija (Joseph Falvey). Preko oglasa u dublinskom muzičkom časopisu upoznala je Kolma Farelija (Colm Farrelly) i zajedno osnovali bend „Ton Ton Macoute“, koji ju je doveo do pozornosti globalne muzičke industrije.

Nakon što je potpisala ugovor s „Ensign Recordsom“, objavila je svoj prvi album „I Do Not Want What I Haven't Got“ 1990., koji je prodan u više od sedam miliona primjeraka, a koji je uključivao njen revolucionarni hit „Nothing Compares 2 U“.