Rasta progovorio o novoj ljubavi: Poslije Ane nisam imao neke veze

- Druga godišnjica. Ja sam neko ko ne voli tu riječ "godišnjica", jer mi to zvuči kao obilježavanje nečije smrti. Rekao sam i njoj "molim te nemoj, to godišnjica mi zvuči kao neko crno mjesto, da je umro neko, prekrsti se i to". Ja stvarno poslije Ane nisam imao baš neke veze. Dosta godina je i prošlo dok nisam našao Mariju i nekog sa kim ću da budem dugo i mislim da sam zaista uradio pravu stvar. Nisam jurio bilo šta da mi se desi, nego sam zaista slušao svoje srce. Nemam taj momenat da generalizujem sve žene, iako sam imao razvod, mrzim i da budem u fazonu "to ne valja, to nije u redu". Ja sam ostavljao uvijek momenat da postoji neka žena koja je drugačija i to se meni zaista desilo i na tome sam zahvalan - rekao je Rasta za telegraf.rs.

Na pitanje po čemu je ona drugačija i čime ga je osvojila, iskreno je priznao:

- Marija je neko ko je iz porodice koja može da ima sve u životu i da ima milione. Ja sam nju zavolio jer je to jedno skromno dijete i neko ko zaista cijeni život i svaki dan u životu i nije ovisna o novcu, o materijalnom. U mom svijetu, u kojem sam ja, to se jako rijetko nalazi. Jako je rijetko naći bilo koga ko je u tom fazonu i to mi je nešto što je prvenstveno zapalo za oko. U početku, ja sam bio, onako, nedostižan za nju. Ja sam u Krašićima tek poslije godinu dana uopšte uspio da dođem u kontakt sa njom. Bukvalno, godinu dana sam je osvajao. I taj momenat kada je ona shvatila da je to - to, ona je mene zvala na kraju i to je zaista bilo to. Stvarno sam sretan. Ja nisam prije toga imao neke ribe, niti se nešto viđao, niti pravio neke farse. Vjerovao sam da će doći momenat kada će se pojaviti neko ko je ispravan i to se na kraju i desilo.