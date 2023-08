Aristoktratska linija Džejle Ramović i spot na Netflixovom nivou

Estradna karijera Džejle Ramović nije počela učešćem i pobjedom u “Zvezdama Granda”, ali je to ipak bila najveća prekretnica u istoj, te je zbog nje stekla simpatije publike širom regiona. Prošlo je neko vrijeme od njene, više nego zaslužene, pobjede u pomenutom takmičenju, a publika je s nestrpljenjem očekivala da vidi i čuje Džejlu kao ostvarenu pjevačicu. Tada je objavljena pjesma “Ruine” i potvrđena priča o bježanju od kalupa, trendova, standarda. Bez golotinje, bez pretjeranih audio-vizuelnih efekata, bez cirkuzantskih koreografija, bez amoralnih poruka.

To se desilo i Džejli Ramović. Ne zato što je čudak, već zato što se nije uklopila u ustaljeni šablon. Ona je imala i jednu sretnu okolnost koja joj je i pružila šansu da pobjegne od estradnih kalupa, a to je nesvakidašnji pjevački talenat.

Pregrubo bi bilo reći da živimo u eri pomodarstva. Znate ono priklanjanje trendovima, uklapanje u masu, gubitak svake individualnosti, a sve s ciljem da se bude uspješan i popularan kao neko drugi. Toga je uvijek bilo i uvijek će biti, samo što je to danas možda najlakše uočiti.

Džejla je donijela pjesmu koja dočarava svima poznat osjećaj praznine nakon okončanja jedne romanse. Bol koju iskusimo u tim trenucima parališe čovjeka i ostavlja doživotne ožiljke na duši. To su momenti kada mislimo da nikada više ništa neće biti isto, da više nismo isti ljudi, da smo uništeni, devastirani, da smo samo ljušture ljudi koji smo nekad bili. One koji nas navedu da to iskusimo šaljemo u kazamat.

Priča koju donosi ova pjesma, koliko god potresna bila, opet je dostojanstvenija od priče o nekoj fatalnoj zavodnici koja vrti nekog bogatog biznismena oko malog prsta ili neke tome slične. Možda je najprimjereniji komentar za Džejlinu pjesmu dala jedna njena obožavateljica na Youtubeu:

-Inovativna, jedinstvena i ispred svog vremena. Obožavam, Džejlinu aristokratsku liniju u njenom karakteru i izgledu. Sa stavom i stilom – napisala je.