Estradni rođak Seje Kalača: Muhedina proslavila "Zadruga"

-Ja bih samo dodao da osim četiri sina imam još i stariju kćerku, pa me tako te obiteljske obaveze malo spriječavaju da se opet u potpunosti posvetim rijaliti programima i pjesmi. Imao sam poziva, a stižu još uvijek, da se vratim u rijaliti program, ali za sada ne želim. Dovoljan je za sada jedan Kalač, a to je Sejo, čije pjesme i hitovi su nezaobilazni na svim žurkama. Evo kada sam bio u Beogradu, pa na svakom splavu se pjevaju Sejine pjesme - rekao je Čupo.

-Ja sam početkom devedestih godina otišao za Švedsku, a boravkom tamo poželio sam se svega našeg, posebno pjesme i druženja. Pokušao sam na neki mirniji način da se vratim u javnost, ali uspio sam tek učešćem u „Zadruzi“. Od tog momenta postao sam planetarno poznat i moj se život okrenuo za 180 stepeni. Svijetla tačka u svemu tome bilo je moje upoznavanje sa rahmetli Ekremom Jevrićem. Snimili smo jednu pjesmu, i kada sada sve to posmatram nekoliko godina unazad, shvatam da je Ekrem bio poseban lik, jedna vedra i dobroćudna osoba. Sve je to za mene bilo jedno životno iskustvo. Onaj ko me nervirao bio je Lepi Mića, pokušao je da me provocira, ali imali smo jednog zajedničkog prijatelja, pa kada je to saznao, prestao je.

-Ma, Lepi Mića, ukoliko je još uvijek Lepi, a nikada nije bio, ne vadi se iz rijalitija. Kažu da će jadan tu i penziju dočekati - nadovezao se Sejo Kalač, pa dodao:

-Ja nikada ne bih mogao da budem dio bilo kakvog rijalitija, imao sam poziva, ali nikada ne bih pristao. Nije to za mene, a nisam ni ja za njih - rekao je Sejo.

Pitali smo Seju šta je bilo sa njegovom kovrdžavom kosom, a on je odgovorio:

-Vremenom se sama ispeglala (smijeh). Kada sam svojevremeno imao tu prirodnu kovrdžavu kosu Kemal Malovčić me nazvao „žbun“. Ali, ja se nisam na Kemu naljutio, jer Kemo je naš istinski velikan narodne muzike i kada se pomene njegovo ime treba svi mirno da stojimo.

Na kraju smo Seju upitali koja je mu najdraža njegova pjesma?

-To je nesumnjivo „Bišćanka“ koja mi je donijela veliki uspjeh, a kasnije su uslijedile i druge poput „Kafanske pjevačice“.

Na našu konstataciju da smo čuli, da „Kafanska pjevačica“ nije bila njemu namijenjena Sejo je potvrdio, pa objasnio:

-Ta pjesma ima skoro 40 miliona pregleda. Svojevremeno sam sarađivao sa Reletom i Stevom Simeunovićem, snimali u studiju „Hit“ kod Raleta. Tako je jednom Stevo uzeo gitaru i počeo da pjeva „Kafansku pjevačicu“. Priznao mi je da je ona bila namjenjena Miletu Kitiću, a bila bi nastavak njegove pjesme „Kraljica trotora“. Ali, kako mi je rekao nije se mogao dogovoriti sa Miletom. Stevo mi je rekao, da je neće dati Miletu, dao ju je meni i tako se baš posrećilo tom pjesmom, tako da je i ta pjesma moj zaštitni znak. Nije bila Miletu suđena, već meni.