Milić Vukašinović iz bolnice za "Avaz": Tražio sam morfij od doktora, prerezali su mi nerve u nozi

Milić Vukašinović (73) ponovo je u bolnici. Nakon što je nedavno operirao nogu zbog aneurizme, ispostavilo se da je zaražen bolničkom bakterijom, a na koncu je dobio probleme s disanjem.

Imao sam osjećaj da ću se ugušiti

- Imao sam osjećaj da ću se ugušiti i u tri ujutro smo zvali Hitnu pomoć, koja me prebacila u Urgentni centar u Beogradu - rekao je Vukašinović za portal "Avaza".

Srećom, disanje mu se stabiliziralo.

- Ali me noga isto boli kao nakon operacije. To je takav rez 6 centimetara dubok, onda su i neke nerve prezerali što nije trebalo i to sada boli. Nekontrolisano boli - kazao je on.

Neće da prave narkomana od tebe

Kako je istakao, ne može niti jedan lijek što mu oni daju da bol ublaži.

- Eto taj trodon, ne može mi ni on pomoći. Pojačali su, a sad sam rekao doktoru ima morfij da mi date. Rekao je doktor ako trodon ne odradi hoće, ali se on kratko daje, neće da prave narkomana od tebe - kaže nam legendarni muzičar, koji ne gubi optimizam.