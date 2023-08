Esad Plavi otkrio u kakvom je srodstvu bio s Ipčetom Ahmedovskim

I nakon njegove prerane smrti, nakon njegove nesretne pogibije, priče o rahmetli Ipčetu Ahmedovskom se ne smiruju. Mit o njemu protkan je mnogim tajnama, ali ono što je istinito jeste da je Ipče bio vanserijski pjevač. Svoje posljednje godine života najviše je provodio s Esadom Plavim, a njih dvojica su na neki način bili i sudbinski povezani. Pa tako, kada se god približava godišnjica smrti Ipčeta Ahmedovskog ne može da se ne spomene i ime Esada Muharemovića poznatijeg kao Esad Plavi. A, njih dvojica su kao mladi momci bili u vezi sa dvije sestre, Esad je jednu oženio, a i Ipče drugu. O toj temi s Esadom smo pričali na jednom od njegovim brojnih nastupa tokom ljeta u Bosni i Hercegovini.

- Da, to su dvije rođene sestre koje smo mi oženili. Ipče i ja smo se družili i zajedno živjeli od 1984. godine, pa maltene do njegove prerane i iznenadne smrti. Ja sam, da tako kažem, njega pronašao u Beogradu, i tada je radio s kompozitorom Radetom Vučkovićem. Kada smo se sreli i upoznali, bio je bez posla, a pri prvom susretu bio mi je jako simpatičan, pa sam mu našao posao tamo gdje sam i sam pjevao. Ali, ja sam u međuvremenu našao drugi orkestar, a njemu sam prepustio svoje mjesto. Tada ni ja ni on nismo snimili nijednu pjesmu, a nekako u isto vrijeme i jedan i drugi smo ganjali tadašnjeg jugoslovenskog hitmejkera narodne muzike, pokojnog Novicu Uroševića. S obzirom na to da je Novica tada radio sa Ipčetovim bratom Jašarom Ahmedovskim i mojim bratom Jasminom Muharemovićem, on nas je jednostavno odbio. Rekao je da ne može da radi dva brata. Ali nismo se predavali, pokušavali smo na razne načine da uđemo u život Novice Uroševića. Onda sam je Ipčeta odveo na Ibarsku magistralu da radi, a on je tu upoznao moju svastiku Zlatu, jer sam ja već bio oženjen i tako je počela njihova ljubavna romansa, koja je, mislim, 1989. godine završila i njihovim brakom. Tako smo počeli učetvero još više da se družimo. Ja sam došao do Miroljuba Aranđelovića Kemiša koji mi je uradio moju prvu ploču, a rahmetli Ipče je ipak nekako došao do Novice Uroševića, koji mu na kraju nije mogao odoljeti. Ali, da budem iskren, u povezivanju njih dvojice mnogo je pomogao i moj brat Jasmin. Jasmin je od Novice dobio pjesmu „Da ti gužvam postelju“ i vježbao ju je, ali je onda zamolio Novicu da je, ipak, da malom Rambu, kako smo Ipčeta od milja zvali, i tako je nastao njegov prvi veliki hit, danas evergrin narodne muzike – rekao je Esad Plavi.