Glumci će pjevati velike hitove

U petak, 1. septembra sa početkom u 20 sati, na pozorišnom Trgu Susan Sontag u Sarajevu bit će upriličen koncert „Glumci pjevaju hitove“ u muzičkoj režiji Lejle Jusić, uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestro Emir Mejremić.



Na programu će se naći muzički hitovi poput: „Il je vedro, il oblačno“, „Empty Chairs At Empty Tables“, „Over The Rainbow“, „Maniac“, „Mamma Mia“, „Show Must Go On“.

Sarajevska publika moći će uživati u izvedbi poznatih glumica i glumaca: Jasne Žalice, Feđe Štukana, Vedrane Božinović, Džane Pinjo, Ermina Brave, Maria Drmača, Dženite Imamović-Omerović, Merime Lepić-Redžepović, Mone Muratović, Aldina Omerovića, Sanele Pepeljak, Sanjina Arnautovića, Sare Seksan i Hane Zrno.