Nada Obrić za "Avaz": Ne prepuštam se bolesti

Stara poslovica kaže ”pažena sam kao kap vode na dlanu”!

Upravo to nam je rekla Nada Obrić o svom boravku kod Verice Šerifović.

- Ugostila me je Verica u svojoj prekrasnoj kući u Kragujevcu. Tolike ljepote se čovjek ne može nagledati. O Verici, njenom prijateljskom i srdačnom gostoprimstvu, suvišna bi bila svaka riječ hvale. Savršenstvo! Pazila me, ugađala svojim kulinarskim specijalitetima. Pričale smo, uživala sam tih nekoliko dana kao što nisam odavno. Hvala joj do neba – kazala nam je Nada o svojoj kolegici i prijateljici.