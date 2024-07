Zvao rođake da mu okreče spavaću sobu, Ajla i Adi ga ojadili za 30.000 maraka, optuženi su!

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Adia Šeremeta zbog krivičnog djela „Teška krađa“ i Ajle Šeremet zbog krivičnog djela „Prikrivanje“. Optužnicu je potvrdio u cijelosti Općinski sud u Jajcu.



Optuženima se stavlja na teret da su iz spavaće sobe lica S. Š. otuđili 30.000 maraka.

Precizno u optužnici se za Adija Šeremeta navodi da je:

U vremenskom periodu od 01.03.2024.godine do 12.03.2024.godine na području općine ***, u više navrata u naprijed navedenom periodu prilikom dolaska u porodičnu kuću svog *** oštećenog S.Š. u naprijed navedenom mjestu, a nakon što je angažovan od svog *** oštećenog da okreći spavaću sobu u njegovoj kući, nakon što je ispod noćnog ormarića našao novčanik sa novcem u iznosu od 30.000,00 KM u različitim apoenima i to od po 500,00 Eura x2, 200 Eura x2, te po 100,00eura i 50,00 Eura i ostatak novca u apoenima od 200,00 KM, koji novac je u više navrata prisvajao u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe na naročito drzak način i to da je bezobzirno zloupotrijebio povjerenje svog *** oštećenog S.Š. koji mu je povjerio da okreći spavaću sobu ostavljajući taj novčanik sa novcem ispod noćnog ormarića, te je isti oduzeo i prisvojio, svjesno i htijući iz predmetnog novčanika novac u apoenima od 100,00 eura u više navrata, iako svjestan da se radi o tuđoj stvari, što je i htio, da bi dana 12.03.2024.godine uzeo predmetni novčanik sa preostalim iznosom novca, a potom novčanik predao Ajli Šeremet koja je uzela novac iz novčanika i ostavila u ormar dok je Adi Šeremet predmetni novčanik uništio, na koji način je oštećenom Š.S. pričinio štetu u iznosu od 30.000,00 KM.

Ajla Šeremet je optužena da je:

U vremenskom periodu od 01.03.2024.godine do 12.03.2024. godinena području općine **, od bivšeg bračnog partnera Šeremet Adia sa kojim je u naprijed navedenom vremenskom periodu živjela u vanbračnoj zajednici u iznajmljenom stanu u naprijed navedenom mjestu, iako je znala da Adi Šeremet nema stalno zaposlenje i nema novčana primanja, te da je radio u porodičnoj kući kod oštećenog-*** S.Š., i da je od istog saznala da novac u različitim apoenima uzima iz novčanika svog *** bez njegovog znanja, a koji je pronašao ispod noćnog ormarića u porodičnoj kući svog ***, te joj je u naprijed navedenom vremenskom periodu u više navrata Adi Šeremet donosio novac u različitim apoenima, a potom i novčanik sa novcem u različitim apoenima koji novčanik sa novcem je ista preuzela i prikrila, svjesna da je novac pribavljen krivičnim djelom, na način da je isti stavila u ormar, a potom za predmetni novac izvršila kupovinu stvari i plaćanje dugova i to kako slijedi: platila registraciju za vozilo Renault Clio bijele boje, reg. oznaka *** broj šasije *** za iznos od 800,00 KM, kupila sebi mobilni telefon marke iPhone 15 plavo sive boje za iznos od 3.100,00 KM uz punjač „Apple“ za predmetni mobilni telefon, pametni sat marke „Zeep“ model A1936 crne boje za iznos od 300,00 KM i punjač za pametni sat, žensku torbicu NN marke za neutvrđeni iznos, a potom sa Šeremet Adiem platila dug za vozilo Renault Clio reg. oznaka *** u iznosu od 5.600,00 KM M.O.