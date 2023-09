Nastup je zakazan za 13. decembar. Timbelejk je posljednji put nastupio uživo u aprilu 2019. godine, kada se pojavio u Uncasvilleu u Connecticutu na završnom koncertu turneje Man Of The Woods.

Džastin Timberlejk (Justin Timberlake, 42 ) prvi će put nastupati uživo nakon četiri godine, i to za značajan iznos. Slavni pjevač nastupit će na otvorenju hotela u Las Vegasu, a za sat vremena nastupa zaradit će šest miliona dolara, prenosi "The Sun".

Njegov povratak muzici najavljen je i novom pjesmom "Keep Going Up".

Osim toga, Timberlejk se nedavno pojavio na pozornici s članovima nekadašnjeg boy banda NSYNC tijekom dodjela MTV Video Music Award, a bend je nakon 20 godina najavio i novu pjesmu.