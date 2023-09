Muharem Serbezovski za "Avaz": Nisam rekao zbogom Sarajevu

Priča kako se legenda narodne muzike Muharem Serbezovski definitivno iz Sarajeva seli u Beograd digla je ogromnu prašinu ne samo na društvenim mrežama nego i u životu popularnog pjevača.

- Mogu sada da najavim da ću doći u Beograd da živim, u potrazi sam za stanom. Pravim platformu za moj odlazak, hoću da bude to opštejugoslavenski oproštaj, kao što sam došao, tako i da idem. Žalim što to nisu doživjele moje kolege, koje su kvalitetne i koje su zaslužile takvo nešto. Želim sve to da zaokružim. Od Đevđelije do Triglava, sve ću da obiđem. Za moj oproštaj neka se sakupe mladi pjevači i neka pjevaju moje pjesme, to će biti za mene najbolje – rekao je nedavno on, što je izazvalo veliku raspravu među njegovim fanovima i kolegama.

A Muharem sada za “Avaz” objašnjava kako to nije definitivno zbogom Sarajevu.

- Ma, preselit ću se na godinu, nakon čega se vraćam kući, u Sarajevo. Beogradska adresa će mi olakšati promociju projekta. Vjerujte, kada je objavljeno da se selim u Srbiju, nisam mogao opstati od telefona, mreža… – pojasnio je Muharem.