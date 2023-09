Bare o današnjoj muzici: To je udaranje, neke djevojke pjevaju tamo-vamo, trči, vrati se, donesi

- Ovo što sad čujem na radiju, to mi ne zvuči na ništa zapravo… Ne želim nikog vrijeđati, ali jednostavno to je udaranje, nekakve djevojke pjevaju aaa move your body, ovo-ono, tamo-vamo, trči, vrati se, donesi - slikovito je opisao.

No nije se zaustavio samo na tome.

- Ono, ti spotovi su ogavni. Ne bih htio… Počet ću, onda me niko neće moći zaustaviti i onda će biti belaja - naveo je on.

"Muzika je moj život"

Uz to, najavio je nove muzičke projekte, ali i otkrio osjeća li tremu uoči zagrebačkog koncerta.

- Ja sam već toliko dugo na sceni da je to meni uobičajeno stanje. Sve ima svoju ljepotu i svoju ružnu stranu. To je moj posao, to je moje zanimanje, to je moj život, to je sve što sam ja, to najviše volim, s tim se bavim i sretan sam zbog toga - rekao je Goran Bare.