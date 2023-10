Kaliopi pred koncerte u BiH: Moje srce već ubrzano kuca

Makedonska muzička zvijezda Kaliopi će poslije četiri godine nastupiti u Sarajevu i u još tri grada u Bosni i Hercegovini, a potom 4. novembra i u Beogradu.

Kaliopi kaže da se raduje predstojećim koncertima.

- Moje srce već ubrzano kuca pred sve ove nastupe koje ću imati, najprije u Bijeljini 20. oktobra, onda u Gračanici 21., Sarajevu 23. i Zenici, 24. oktobra. Potom ću malo odmoriti i onda imam nastup u Beogradu, 4. novembra. Spremam se sa mojim bendom, radimo vrlo vrijedno, bit će to jedna lijepa koncertna priča, pomalo drugačija od onog što je od mene publika već vidjela, sa drugačijim i repertoarom, mada će one moje pjesme koje su voljene i najviše slušane biti opet tu. Imamo nekoliko iznenađenja koja će biti posebno zadovoljstvo za publiku. Ne bih, međutim, da otkrivam o čemu se sve radi, jer ako bih rekla onda to ne bi bilo iznenađenje - priča Kaliopi.

A da li je umorna poslije toliko godina karijere, Kaliopi kaže:

- Nikako. Imam još puno snage i puno volje i nade da ću moći još nekoliko godina raditi sve ovo što radim. Za sada služi me dobro i zdravlje, imam energije da to potraje i očekujem da ću mi Bog pružiti šansu da slijedim primere velikih zvijezda iz svijeta koje su trajale u muzici, i ostavljale i ostavile dubok trag, između ostalog i koncertima i energičnim nastupima. Mislim tu i na Tinu Tarner, koja, nažalost, nije više među živima, i na Šer, i na Madonu koja upravo kreće ponovo na turneju...