Gibonni o koncertima Aleksandre Prijović: Muzika je melem za dušu

Pet raspodatih arena u Zagrebu trenutno je jedna od glavnih priča u medijima u Hrvatskoj. S jedne strane je srpska pjevačica Aleksandra Prijović, kojoj je to pošlo za rukom, a s druge su mediji i ljudi na mrežama kojima nije jasno kako je to moglo da se dogodi.

Dominantni trend

Index.hr pitao je više muzičara šta misle o njenim koncertima, među kojima je bio i popularni Zlatan Stipišić Gibonni.

On smatra da je stvar jednostavno u velikoj sredini i različitim ukusima. Odnosno, teško je, kaže, uopšte odrediti šta je dominantni trend.

- Živio sam u Berlinu i Londonu – odlika velikih sredina je da postoje paralelni svjetovi. Jedni idu na koncert grupe Depeche Mode i misle da je to najvažnije na svijetu, drugi idu na Erika Kleptona i takođe im je to najvažnije. U malim mjestima cijelo selo dođe na koncert zabavne muzike, a u velikim sredinama, kao što je Zagreb, potpuno je normalno da svi svjetovi postoje - rekao je Gibonni.

Smatra da, s druge strane, nema smisla da se podilazi trendovima.

- Uđi naveče u grad i pogledaj sve prozore koji svijetle i ne svijetle, iza svakog prozora žive 3-4 osobe. To je more različitih ukusa. I ja nađem svakakve komentare na svoju muziku: od ‘Džibo care’ do ‘meni je to dosadno, ja to ne razumijem’. Jednostavno to prihvatiš i shvatiš da nisi za svakoga, hvala bogu da je tako - poručuje on.

Muzički trendovi, dodaje, dolaze i prolaze.

Zakulisna namjera

- Ne mislim da muzika ima neku zakulisnu namjeru. Ona je melem za dušu, otvoreno pismo adresirano na ljude koji ga mogu osjetiti. Neko se nakon raskida ne može naći ni u čemu nego u toj folk muzici – to je njegovo otvoreno pismo koje može pročitati. Neće se naći u nekom drugom žanru, jer to nije pismo za njega. Svako se nađe u onome za što je, i u tome ne vidim nikakav problem. Muzika uvijek okuplja ljude, što ima čudno u tome - zaključuje ovu temu Gibonni.