Jazz Fest Sarajevo: Na zatvranju "Subtropic Arkestra" švedskog trubača Gorana Kajfeša

Brižljivo odabran program, vrhunski muzičari i raznovrsna muzika i ove će godine učiniti da Jazz Fest Sarajevo 2023 od 8. do 11. novembra bude prava poslastica za sve ljubitelje muzike. Festival će okupiti muzičare iz 16 zemalja i sa 5 kontinenata, a poseban koncert za zatvaranje bit će Subtropic Arkestra, ansambl švedskog trubača i kompozitora Gorana Kajfeša.

Na muzičku scenu ušli na velika vrata

Za njih kažu da su na muzičku scenu ušli na velika vrata – njihov dvostruki debi album X/Y 2012. godine proglašen je najboljim albumom u nordijskim zemljama, pobijedivši snažnu konkurenciju u kojoj je bila i čuvena Björk.

Nakon toga uslijedila je diskografska trilogija The Reason Why Vol 1 (2013), The Reason Why Vol 2 (2014) i The Reason Why Vol 3 (2017). Osvojili su više švedskih Gremija, dobili sjajne kritike širom svijeta, a britanski Guardian je pisao da je Subtropic Arkestra „vjerovatno najbolji bend koji svira afrobeat, ethnojazz i big band funk“.

Goran Kajfeš je rođen u Švedskoj a sin je Damira Kajfeša, pijaniste čuvenog Zagreb Jazz Quarteta, hrvatske inačice Modern Jazz Quarteta. Damir Kajfeš od šezdesetih godina prošlog stoljeća svoju stalnu adresu ima u Švedskoj. Goran je bendlider sa iskustvom i autor autentičnog rukopisa, svira u različitim ansamblima poput Fire! Orchestra, Nacka Forum, Pan-Scan Ensemble, Oddjob ili Magic Spirit Quarteta, komponuje za film i TV, jedan je od traženijih muzičara Skandinavije.

Različiti muzički utjecaji

Goran Kajfeš Subtropic Arkestra inspirisana je najrazličitijim muzičkim uticajima, poput armenskog narodnog plesa, turskog psihodeličnog popa, brazilske bossa nove, etiopskih zvukova, švedskog progresivnog rocka, afrobeata, američkog indie rocka. Ovaj sedmočlani bend zvuči kao veliki orkestar i idealan je za svečanost zatvaranja festivala i veliko finale Jazz Festa Sarajevo 2023.