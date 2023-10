Poslije Aleksandre Prijović još jedna srbijanska pjevačica zakazala Arenu u Zagrebu

View this post on Instagram

Inače, Marija je nedavno otkrila i kako gleda na to što Aleksandra dobija nekolicinu loših komentara po pitanju broja koncerata u Hrvatskoj.

- Moj komentar na to bi bio da ja smatram da svako treba da nastupa u svakoj državi bez bilo kakvog problema. Ako naš posao ne spaja, ja ne znam ko će spojiti. Imamo primjer na mojoj numeri koja je prva u trendingu u Hrvatskoj, u prvom danu u prvih par sati. E sad, ono sa čim imaju problem naši susjedi jeste to što se radi o izvođačima narodne muzike. Da se to dogodilo nekom pop izvođaču, to vjerovatno ne bi bio problem, ali narodnjaci ih malo žuljaju. Ono što mogu da kažem je da je Aleksandra to svojim radom zaslužila i narod to želi da sluša, a protiv naroda se ne može. Prema tome, mi ili bilo ko može da trubi, protiv ljudske volje se ne može - rekla je za Telegraf.rs.