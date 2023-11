Saša Popović prisjetio se početaka Aleksandre Prijović: Podsjeća me na Lepu Brenu

Saša Popović, kreativni direktor Granda čiji popularni show "Zvezde Granda" traži pjevačke talente još od 2004., progovorio je za srbijanski Blic o učestvovanju Aleksandre Prijović u tom šouu.

Pojavljivanje na sceni

- Pa vidite za Aleksandru Prijović to je nešto, to je zaista nešto nevjerovatno. Aleksandra Prijović, to što je napravila, to me podsjeća na Lepu Brenu i Slatki greh, na 1983. godinu kad je ono isto puklo i kad smo radili nevjerovatne koncerte - prisjetio se Popović benda koji je osnovao i koji je pratio Lepu Brenu, s čijim posinkom Filipom Živojinovićem je Aleksandra u braku od 2018. godine.

- E to se sad isto dogodilo i s Aleksandrom. Ona je prvi put došla na audiciju 2011. godine u Suboticu. Imala je 15 godina, i ja sam odradio taj casting s njom, to je bila još ona varijanta kad je bilo 40-50 takmičara ukupno, i ona je prošla nekoliko emisija, nekoliko kola. Mislim da je prošla čak jedno 4-5 emisija. Tada nije bio žiri koji je odlučivao, svake subote je bio drugi žiri. I u jednom trenutku isključivo su glasali gledatelji i ona je ispala. Ona se toliko razočarala. Ništa - priča Popović.

- I sad dolazi sljedeća godina i ja sam tu opet radio casting s 18 djevojaka i trebale su još dvije. I onda sam uzeo baraž iz prošle godine, ko dobije najviše glasova i još te dvije djevojke da popunimo za tu sezonu.