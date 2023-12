Karleuša poimenice prozvala pola estrade, pa zanijemila

Drage moje kolege, velike zvijezde Dragana Mirković, Aca Lukas, Lepa Brena, Jelena Rozga, Stoja, Indira Radić, Severina, Dino Merlin, Zdravko Čolić, Saša Matić, Zorica Brunclik, Vesna Zmijanac i svi vi sa velikim karijerama (mnogi nisu označeni, a mnogi ni živi da ovo pročitaju poput Šabana, Tome, Džeja, Sinana, Olivera, Tošeta) u koje ste uložili krv, suze, znoj, godine, novac, trud, rad, talenat... interesuje me vaše mišljenje: Da li smatrate da pjevači tezgaroši treba da pjevaju vaše (naše) pjesme i te nastupe nazivaju svojim koncertima i svojim uspjehom?

Da li smatrate da neko ko čitav koncert pjeva tuđe pjesme (jer svoje nema ili ima premalo za koncert) treba da se naziva muzičkom zvijezdom ili ne? Precizno pitam za koncerte, ne tezge. Da li na svojim velikim koncertima uglavnom pjevate svoje ili tuđe pjesme?

Da li smatrate nepravdom što neko koristi vaš rad i na vašim pjesmama profitira ili ste ok sa tim? Da li ste za uvođenje nekakvog zakona ili ne? Interesuje me vaše mišljenje.

Evo iznijet ću svoj stav. Takva pojava u muzičkom biznisu na planeti ne postoji, jer bi onda Lady Gaga presnimila i pjevala na koncertima sve Madonine hitove. Zašto bi se cimala? Takav paradoks postoji samo na Balkanu. Ispada da hitovi, trajanje, ulaganje, borba i rad danas nisu potrebni ni bitni za uspjeh i status. Svako može da skrnavi tuđi rad i koristi se. Zamislite kad bi se to radilo u bilo kojoj drugoj grani umjetnosti? Pojam brenda, imena i originalnosti ne bi postojao. Pitala sam nedavno za nekog pjevača koji pravi niz krcatih koncerata - koju pjesmu pjeva, jer nisam znala. Rekli su mi da on nema svoje pjesme. Narod dolazi kao u kafanu na mega mix. Na to više ništa nisam rekla.

Zanijemila sam.