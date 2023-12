Srele se Karleuša i Prija: JK ostala „razoružana“

Jelena Karleuša je posljednjih mjeseci govorila o pjevačici Aleksandri Prijović i njenom uspjehu, a komentari često i nisu bili blagonakloni.

Pjevačice su se nedavno srele, a Karleuša je riješila javno da progovori o njihovom susretu i tome kako je on protekao.

-Prija je izuzetno prijatna žena koja mi je prišla sa puno poštovanja, pohvalila moju djecu kao lijepo vaspitanu i neodoljivo me podsjetila na Jelenu Rozgu, Draganu Mirković i Natašu Bekvalac koje su isto tako mega fine u komunikaciji sa mnom. Šta da kažem, osim da me vole te blage žene (ne znam šta vide u meni divljoj) i da me tim mac mac prisustvom potpuno razoružaju! Da sam muško vrtjele bi me oko prsta, kipila bih im po Birkin, ovako imaju svu moju podršku! – napisala je Karleuša na Instagramu.