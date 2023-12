Muharem Serbezovski: Podržite mog unuka da postane pjevač i da me naslijedi

Legendarni pjevač narodne i romske muzike Muharem Serbezovski, iako u poznijim godinama, nije okrenuo leđa muzici. Snima, nastupa koliko mu snaga dozvoljava, ali najavljuje oproštajnu karijeru.

Priznaje da mu je žao što neke njegove kolege nisu održale oproštajne turneje, ali će on to uraditi, pa će organizirati niz solističkih koncerata širom bivše Jugoslavije.

- Mogu da najavim da ću doći u Beograd da živim jedno godinu dana, u potrazi sam za stanom. Nažalost, pravim platformu za moj odlazak, hoću da bude to opšte-jugoslavenski, kao što sam došao, tako i da idem. Žalim što to nisu doživjele moje kolege koje su kvalitetne i koje su zaslužile tako nešto. Želim sve to da zaokružim, od Đevđelije do Triglava sve ću da obiđem. Za moj oproštaj neka se sakupe mladi pjevači i neka pjevaju moje pjesme – rekao je svojevremeno Muharem.

A da na mlađima svijet ostaje, svjedok je i ova muzička legenda. Njegov sin Durmiš već odavno je u muzičkim vodama, ali i unuk ima dara za pjevanje.

- Moj unuk Muharem Serbezovski junior ima 12 godina i ima svoj TikTok profil. Pratite ga, bodrite, dajte mu kuraža da postane pjevač i da me naslijedi. Pjeva odlično - kaže Muharem.