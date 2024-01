Nina Badrić za "Avaz": Muškarac mora biti ozbiljan car da bi me osvojio

Nina Badrić (51) za Dan zaljubljenih, 14. februara, najavila je koncert u Domu mladih u Sarajevu. Ona je jedna od najomiljenijih pjevačica u bh. prijestonici i veliki interes vlada za koncert.



Koliko god prisutna na sceni, isto toliko Nina izbjegava govoriti za medije. Ipak, pristala je govoriti za „Dnevni avaz“ te je u ekskluzivnom intervjuu veoma otvoreno govorila o karijeri, privatnom životu, starenju, muškarcima.

Moja raja

Bliži se koncert u Domu mladih. Ima li nestrpljenja kod Vas?

- Nema ljepšeg grada da se proslavi Dan zaljubljenih od Sarajeva. Često sam upravo u Sarajevu pjevala za Dan zaljubljenih pa su me prijatelji zezali da sigurno imam neku tajnu ljubav u tom gradu i da dotičnog skrivam.

Zašto baš Dan zaljubljenih u Sarajevu?

- A zašto ne? Sarajevo je za mene posebno mjesto, to znaju svi. Imam tamo svoju raju, neka mjesta koja volim i kofer uspomena koje su sve redom prekrasne.

Vi ste posljednjih mjeseci doživjeli pravu transformaciju, naprosto zračite i sjajno izgledate. Šta se desilo u Vašem životu?

- Prije svega hvala vam na komplimentima. A šta ja znam, meni valjda godine idu unazad. Mladolika sam na svoju babu koja je i sa 80 godina izgledala kao da ima 30 manje. Evo neki dan sam pronašla dvije sijede i to je sve. Uvijek sam imala tu neku facu koja nije odavala godine. Ali da se ne lažemo, kada žena skine koju kilu, bolje se osjeća i izgleda mlađe.

Ipak mislim da je tajna u mome duhu koji je mlad i pun života. I moji saradnici koji me znaju godinama vječito me zadržavaju do kasnih noćnih sati u studiju a kad kažem da jedva gledam, jer sam ja ipak žena u godinama, oni se pobune i kažu da imam vise energije od njih. Pritom govorimo o tridesetogodišnjacima. Sve je valjda stvar energije.